Son dakika haberi! Amasya'da çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan ile 14 tavuk telef oldu, 300 balya saman yandı.
Dumanlı köyünde Sadık Tuzcu'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale eden Gümüşhacıköy Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü.
Yangında ahırdaki 7 büyükbaş hayvan ile 14 tavuk telef oldu, 300 balya saman yandı.
Kaynak: AA
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