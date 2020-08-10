Son dakika haberi! Anafartalar Zaferi'nin 105. Yılı kutlandı

Son dakika haberine göre Anafartalar Zaferi'nin 105. Yılı kutlandı 'Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı Anafartalar Zaferinin 105. yıl dönümü, Conkbayırı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Anafartalar Zaferi'nin 105. Yılı kutlandı ÇANAKKALE - 'Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı Anafartalar Zaferinin 105. yıl dönümü, Conkbayırı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Birinci Dünya Savaşında, Gelibolu Yarımadası'na karadan çıkarma yaparak buradan Boğaz'a ulaşmayı hedefleyen düşman kuvvetlerinin umutlarının son bulduğu 10 Ağustos Anafartalar Zaferi, 105'inci yıl dönümü Conkbayırı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda gerçekleştirilen programa; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Cem Edip Avcı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya Hükümeti adına Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell, Birleşik Krallık Albay Piers Strudwick katıldı. Törende; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, 2'nci Kolordu Komutanlığı, Avustralya Hükümeti ve Birleşik Krallık ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Daha sonra şehitler anısına saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve duaların edilmesiyle sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 11:30

Kaynak: İHA

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