Son dakika haberi | Ataşehir'de özel hastanede yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ataşehir'de özel hastanede yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

06.10.2022 22:32

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ataşehir'de özel hastanede yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı Ataşehir'de bulunan özel hastanede yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Ataşehir'de özel hastanede yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Ataşehir'de bulunan özel hastanede yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Ataşehir'de faaliyet gösteren özel bir hastanede 31 Ocak 2022 tarihinde sağlık çalışanları, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını 'böbreğini alacağız' diyerek korkutup yüzüne doğru para atarak alay etmişler, bu anları ise kayıt altına almışlardı. Çalışanların yaşlı kadına eziyet ettiği görüntüler büyük tepki topladı

.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, söz konusu görüntülerin çekildiği özel hastanenin faaliyetleri ise durduruldu. Soruşturma çerçevesinde biri Samsun'da diğeri ise Bursa'da olmak üzere toplamda 9 sağlık personeli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "eziyet etme", "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 3 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 2 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

4 şüpheli tutuklandı

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, 4 şüphelinin "eziyet etme", "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Kaynak: İHA

Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Ataşehir'de özel hastanede yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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