Son dakika haberi! AVM sektörü "yerinde karar" dönemiyle 2021'e daha pozitif bakıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! AVM sektörü "yerinde karar" dönemiyle 2021'e daha pozitif bakıyor

03.03.2021 09:15
Son dakika haberi! AVM sektörü

Bir son dakika haberine göre İsfanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, "Alışveriş merkezleri yıl boyunca durağan dönemler yaşadı, buna rağmen yerinde karar dönemiyle birlikte sektör eski canlılığına tekrar kavuşacak.

İsfanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, "Alışveriş merkezleri yıl boyunca durağan dönemler yaşadı, buna rağmen yerinde karar dönemiyle birlikte sektör eski canlılığına tekrar kavuşacak." ifadelerini kullandı.

İsfanbul Alışveriş Caddeleri açıklamasına göre, bazı şehirlerde AVM'lerin cumartesi günleri faaliyet gösterecek olmasının sektöre olumlu yansıması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemal Baştürk, açık havada alışverişin getirdiği avantajlarla yeni dönemi karşılayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Alışveriş merkezleri yıl boyunca durağan dönemler yaşadı, buna rağmen yerinde karar dönemiyle birlikte sektör eski canlılığına tekrar kavuşacak. Alışveriş merkezleri tüm dünyayı sarsan pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörlerin başından geldi. Tam bir yıldır kapalı, kısmi kapalı ve kısıtlı kapasite ile çalışmak perakende sektörünün ana gündemi oldu. Tüm bu yaşananlardan sonra bugünlerde yeni gündem ise tekrar açılma süreci.

Özellikle yeme-içme sektörünün uzun süreli kapalı kalması, sektör aktörlerini zora soktu. Daha önce yaşadığımız yeniden açılma sürecinden çok daha farklı tecrübelerle yeni dönemi karşılıyor olacağız. Gerek tüm alışveriş merkezi aktörlerinin gerekse ziyaretçilerimizin 'pandemiyle yaşamak' konusunda daha bilinçli davranması gerekliliği yeni dönemin parolası olmalı. Yeniden açılma bir bitişin karşılığı değil, sadece bir felaketle birlikte nasıl yaşanması gerektiğinin pratiği olmalı."

"Yeni dönemi avantajlarla karşılayacağız"

Baştürk, yerinde karar uygulamasıyla birlikte Türkiye genelinde illerin 4 gruba ayrıldığını ve İstanbul'un ilk etapta turuncu grupta olduğunu hatırlatarak, halihazırda hafta içi 10.00 - 20.00 saatleri arasında açık olan İsfanbul Alışveriş Caddeleri'nin cumartesi günleri de faaliyetine devam edeceğinin altını çizdi.

İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak bu dönemi yine açık havada alışverişin getirdiği göreceli avantajlarla karşılayacaklarını belirten Baştürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte nefes alınabilen ve yapay havalandırmadan uzak ortamlar misafirlerimiz tarafından daha çok tercih edildi. Aslında tüm dünyadaki alışveriş merkezlerindeki trendleri izlediğimizde açık hava ortamında satış imkanı sunan merkezlerin, perakendecilerden ve ziyaretçilerden daha fazla talep görmeye başladığına şahitlik ediyoruz. İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak bizim de geçtiğimiz dönemde birçok yeni kiralama yapma imkanımız oldu.

Nihayetinde pandemi süreci bazı sektörleri olumsuz etkilerken, bazılarını daha az etkilediğini hatta bazı sektörleri ise olumlu etkilediğini gözlemliyoruz. Sektörün geleneksel kiracıları arasında bu farklılaşma yaşanırken, olağan dönemde sektörün paydaşı olmayan bazı iş kollarının da oyuna katıldığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu farklılaşma ve arayışların yeni karşılıklar bulacağına inanıyoruz."

Baştürk, İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak değişime olan güçlü inançlarıyla, yenilenmeye, çağı yakalamaya ve misafirlere en iyiyi sunma gayretine bu yeni süreçte de devam edeceklerini aktardı.

Cumartesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! AVM sektörü 'yerinde karar' dönemiyle 2021'e daha pozitif bakıyor - Son Dakika


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