Son dakika haberi: AYDIN Nazilli'de horoz dövüştüren 19 kişiye toplam 63 bin 340 lira para cezası - Son Dakika

Son dakika haberi: AYDIN Nazilli'de horoz dövüştüren 19 kişiye toplam 63 bin 340 lira para cezası

Gelen son dakika haberlerine göre Nazilli'de horoz dövüştüren 19 kişiye toplam 63 bin 340 lira para cezasıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, horoz dövüştürüp, kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları belirlenen toplam 19 kişiye 63 bin 340 lira para cezası kesildi.

Nazilli'de horoz dövüştüren 19 kişiye toplam 63 bin 340 lira para cezası

Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, horoz dövüştürüp, kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları belirlenen toplam 19 kişiye 63 bin 340 lira para cezası kesildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Yeşil Mahalle, 670 Sokak'taki eski bir evde horoz dövüşü yaptırıldığını belirleyip, bir süre takibe aldı. Takibin ardından bugün gece yarısı harekete geçen polis söz konusu eve operasyon düzenledi. 19 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden horoz dövüştürdüğü belirlenen H. A. ve D.C.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre toplam 12 bin TL idari para cezası kesildi.

Horoz dövüşünü izleyip, bahis yatırdıkları tespit edilen 17 şüpheliye de kumar oynadıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 51 bin 340 TL para cezası uygulandı. Dövüştürüldüğü belirlenen 6 horoza da el konulup, Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim edildi.

Asayiş Büro, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: AYDIN Nazilli'de horoz dövüştüren 19 kişiye toplam 63 bin 340 lira para cezası - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:16 Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı 17:38 "Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:58 Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları dolandıran çete çökertildi: 17 gözaltı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı
18:16
"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
17:38
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları dolandıran çete çökertildi: 17 gözaltı
16:58
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
15:46
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 19:07:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: AYDIN Nazilli'de horoz dövüştüren 19 kişiye toplam 63 bin 340 lira para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]