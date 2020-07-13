Son dakika haberi: AYDIN Nazilli'de horoz dövüştüren 19 kişiye toplam 63 bin 340 lira para cezası - Son Dakika

Nazilli'de horoz dövüştüren 19 kişiye toplam 63 bin 340 lira para cezası

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, horoz dövüştürüp, kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları belirlenen toplam 19 kişiye 63 bin 340 lira para cezası kesildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Yeşil Mahalle, 670 Sokak'taki eski bir evde horoz dövüşü yaptırıldığını belirleyip, bir süre takibe aldı. Takibin ardından bugün gece yarısı harekete geçen polis söz konusu eve operasyon düzenledi. 19 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden horoz dövüştürdüğü belirlenen H. A. ve D.C.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre toplam 12 bin TL idari para cezası kesildi.

Horoz dövüşünü izleyip, bahis yatırdıkları tespit edilen 17 şüpheliye de kumar oynadıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 51 bin 340 TL para cezası uygulandı. Dövüştürüldüğü belirlenen 6 horoza da el konulup, Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim edildi.