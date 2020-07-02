Son dakika haberi: Bacağı kopan leylek yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika

AYDIN'ın Söke ilçesinde elektrik direğindeki yuvasında sol bacağı kopmuş olan leylek yavrusu, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) görevlilerince kurtarılarak tedaviye alındı.
Söke'nin kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde elektrik direği üzerindeki yuvada bir leyleğin hareket edemediğini fark eden çevredekiler, durumu EKODOSD yetkililerine bildirdi. Bölgeye giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, elektrik dağıtım firması ekiplerinin yardımıyla direğin üzerindeki yaralı leyleği indirdi. Yavru leyleğin bir bacağının kopmuş olduğunu gören Sürücü, dernek binasına götürüp, gerekli ilk müdahaleyi yaptı.
Sürücü, leyleğin bacağının bölgede saman balyalarını bağlamak için kullanılan plastik iplere takılması sonucu kopmuş olabileceğini söyledi.