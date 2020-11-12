Son dakika haberi! Bahşılı'da kadın üreticiye gıda üretim belgesi verildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Bahşılı'da kadın üreticiye gıda üretim belgesi verildi

12.11.2020 16:05
Son dakika haberi! Bahşılı'da kadın üreticiye gıda üretim belgesi verildi, System.String[]

Son dakika habere göre Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaptığı 750 kilogram turşuyu satılması için Dinek Yöresel Ürünler Satış Mağazası yetkililerine teslim eden kadın üreticiye gıda üretim belgesi verildi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaptığı 750 kilogram turşuyu satılması için Dinek Yöresel Ürünler Satış Mağazası yetkililerine teslim eden kadın üreticiye gıda üretim belgesi verildi.

Kırıkkale Valiliğince özellikle kadın istihdamına katkı sunmak amacıyla açılan mağazada, Kırıkkale'nin yöresel ürünlerinin satışı yapılıyor. Zübeyde Bozkurt da bu kapsamda evinde yaptığı 750 kilogram turşuyu satılması için mağaza görevlilerine teslim etti.

Bozkurt, yaptığı açıklamada, Kaymakam Bekir Yalçın'ın teşvikleriyle nasip olursa önümüzdeki yılda patlıcan reçeli yaparak farkındalık oluşturmaya çalışacağını söyledi.

Kaymakam Yalçın'ın olumlu yaklaşımının kendisine ilham verdiğini aktaran Bozkurt, "Önümüzdeki yıl için mağazada yer alması için patlıcan reçeli yapmayı planlıyorum. Yapmış olduğum faaliyetlerle kadınlarımızın da üretimde rol alabileceğini ve aile ekonomisine katkıda bulunabileceğini ispat etmiş oldum. Her yıl aklıma değişik fikirler geliyor ve her yeni fikir pazarda yerini

bulabiliyor. Bu yüzden üretmek ve ürettiklerime karşılık bulmak

gerçekten çok güzel. Bundan sonra ki çalışmalarımda üretmekte olduğum

tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik girişimlerde bulunacağım." diye konuştu.

Bozkurt'a, İlçe

Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı tarafından gıda üretim belgesi verildi.

Kırıkkale, Bahşılı, Dinek, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bahşılı'da kadın üreticiye gıda üretim belgesi verildi - Son Dakika


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