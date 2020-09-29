Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın teve2'den yayınlanacağını açıkladı.

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