Bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Bir mahalle karantinaya alındı
12.10.2020 20:25
Balıkesir'in Havran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kalabak Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
Mahallede temaslı kişilerin bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek için karantina kararı alındı.
Kalabak Mahallesi'nde yaşayanların ihtiyaçları 14 gün süresince Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.
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