Son dakika haber: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Susurluk, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yaptığı operasyonda 9 kişiyi yakaladı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Susurluk, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarına yapılan operasyonlardaki aramalarda ise 250 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 94 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 207 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet av tüfeği, 9 adet fişek, 2 adet cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.