Üye Girişi
Trabzon'da Eren Bülbül'ün doğum günü video gösterisiyle kutlandı - Son Dakika

Trabzon'da Eren Bülbül'ün doğum günü video gösterisiyle kutlandı

01.01.2022 20:09

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül'ün doğum günü, TRT tarafından tarihi Trabzon Kalesi surlarına yansıtılan "Kesişme;

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül'ün doğum günü, TRT tarafından tarihi Trabzon Kalesi surlarına yansıtılan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin fragmanı ve "İyi ki Doğdun Eren", "İyi ki Varsın Eren" yazılı video gösterisiyle kutlandı.

Maçka'da 1 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelen Eren Bülbül'ün doğum günüyle ilgili hazırlanan video görselleri TRT tarafından tarihi Trabzon Kalesi'nin surlarına yansıtıldı.

Görüntülerde, Maçka'da 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin fragmanının yanı sıra "İyi ki Doğdun Eren" ve "İyi ki Varsı Eren" yazılı video gösterisi yer aldı.

Kale surlarına yansıtılan görselleri görenler duygu dolu anlar yaşadı.

Yoldan geçen bazı kişiler de kale surlarını fotoğrafladı.

Trabzon'da Eren Bülbül'ün doğum günü video gösterisiyle kutlandı
Trabzon'da Eren Bülbül'ün doğum günü video gösterisiyle kutlandı
Trabzon'da Eren Bülbül'ün doğum günü video gösterisiyle kutlandı

YORUMLAR
500

Eren Bülbül, Trabzon, Doğum, Şehit, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da Eren Bülbül'ün doğum günü video gösterisiyle kutlandı - Son Dakika


Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım: Bize güvenin, az kaldı Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım: Bize güvenin, az kaldı         
20:31
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti         
17:28
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim         
14:21
Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı         
12:43
MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü         
12:08
Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti         
12:07
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi         
00:35
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti         
00:04

Son Dakika Haberleri
20:31 Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım: Bize güvenin, az kaldı
20:05 Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi! 1 Ocak'tan itibaren kullanılacak
19:47 Üzerine duvar kaplaması düşen çocuk yaşamını yitirdi
19:46 Taksimetre güncellemesinde istenen fahiş ücret için bakanlık harekete geçti
19:27 Erdoğan, çay içtiği kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
19:22 Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi
18:50 Gaziantep'te ikinci pitbull vakası! Tartıştığı arkadaşı köpeği üzerine yolladı
18:22 Acun Ilıcalı, Hull City'yi aldığını resmen açıkladı! Kulübün sosyal medya hesabına takipçi yağdı
17:46 Galatasaray'ın Muslera'yla yollarını ayıracağı iddia edildi, tecrübeli kaleciden cevap gecikmedi
17:31 AK Parti'den yeni yıl zamlarıyla ilgili iki farklı açıklama! Birinci, "Zam geldiği gibi gider" dedi, Tayyar "Gelirleri artırma" çağrısı yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 20:37:15. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Eren Bülbül'ün doğum günü video gösterisiyle kutlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement