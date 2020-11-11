Son dakika haberi: Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika

Son dakika haberi: Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

11.11.2020 22:33
Son dakika haberi: Basketbol: ULEB Avrupa Kupası, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Salon: TOFAŞHakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Vyklicky (Çekya), Cici Gentian (Arnavutluk)Frutti Extra Bursaspor: Munford 13, Jones 23, Birkan Batuk 10, Kadji 9, Metin Türen 2, Ömercan İlyasoğlu 11, Tevfik Akdamar 5, Oğuz Savaş 7, HamiltonCedevita Olimpija: Perry 14, Hopkins 5, Muric...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Vyklicky (Çekya), Cici Gentian (Arnavutluk)

Frutti Extra Bursaspor: Munford 13, Jones 23, Birkan Batuk 10, Kadji 9, Metin Türen 2, Ömercan İlyasoğlu 11, Tevfik Akdamar 5, Oğuz Savaş 7, Hamilton

Cedevita Olimpija: Perry 14, Hopkins 5, Muric 12, Blazic 25, Brown 15, Radovic 2, Ukic 2, Hodzic 2, Jones 14, Marinkovic 6

1. Periyot: 21-33

Devre: 43-52

3. Periyot: 66-79

Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu 7. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımına 97-80 mağlup oldu.

Karşılaşmaya Jones'un basket faulüyle başlayan Frutti Extra Bursaspor karşısında Cedevita Olimpija, Blazic ve Hopkins ile etkili olarak 5. dakikayı 14-7 önde geçti. Muric'in de devreye girmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren konuk ekip, 7. dakikada farkı çift hanelere (12-23) çıkardı, çeyreği 33-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Cedevita Olimpija, Hodzic ve Jones'un sayılarıyla 11. dakikada farkı 17'ye çıkardı: 21-38. Dar rotasyonla oynayan Frutti Extra Bursaspor, rakibi karşısında Jones ile etkili olmaya çalışsa da soyunma odasına Cedevita Olimpija'nın 52-43 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte Brown, Blazic ve Muric ile set hücumlarında iyi top paylaşımı yapan Slovenya temsilcisi, 25. dakikayı 64-50 üstün geçti, final periyoduna da 79-66 önde girdi.

Son çeyrekte Frutti Extra Bursaspor oyundan iyice düşünce, Cedevita Olimpija parkeden 97-80 galip ayrıldı.

Birkan Batuk, Arnavutluk, Bursaspor, İtalya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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