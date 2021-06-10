Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir inşaata ait şantiyede çıkan yangın söndürüldü.
Bitez Mahallesi Selvi Caddesi'ndeki bir inşaattan dumanların yükseldiğini gören inşaat işçileri, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, konteyner etrafındaki otluk ve inşaat malzemelerinin olduğu alandaki yangını söndürdü.
Dumandan etkilendiği öğrenilen işçiye sağlık ekipleri müdahale etti.
Polis ekipleri yanan alanda inceleme yaptı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Bodrum'da inşaat şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika