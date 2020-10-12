Bolu'da bu yıl 45 orman yangını çıktığı bildirildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçe sınırları içerisinde bu yıl 45 orman yangı çıktı. Çıkan yangınlarda toplam 180 hektarlık alan hasar gördü.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesi Ortaköy mevkinde 27 Eylül 2020 tarihinde çıkan yangınla ilgili olarak Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yanan alan tespit çalışması tamamlandı. Yapılan tespit çalışmasında çıkan yangında ormanlık alan ve orman dışı alan olmak üzere 132 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.