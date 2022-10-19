Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza dün saat 18.30 sıralarında Burdur- Tefenni Karayolu Çendik Göl Polis Tesisleri önünde meydana geldi. Halil Y.(63) yönetimideki 15 AE 764 plakalı otomobil ile Şahin E.'nin (23) kullandığı 32 AAY 283 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Halil Y. ile eşi Müşerref Y. ve Şahin E. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! BURDUR'DA KAZA, 3 YARALI - Son Dakika