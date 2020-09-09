Son dakika haberi! Burma İnsan Hakları Ağı İcra Direktörü Kyaw Win, Myanmarlı askerlerin itiraflarını değerlendirdi... - Son Dakika

Burma İnsan Hakları Ağı İcra Direktörü Kyaw Win, Myanmar ordusunda görevli iki askerin, Arakanlı Müslümanları öldürdüklerini, toplu mezarlara gömdüklerini ve kadınlara tecavüz ettiklerini itiraf etmesiyle uluslararası toplumun "kafasını kuma gömmesinin" daha da zorlaşacağı değerlendirmesinde bulundu.

AA muhabirine konuşan Kyaw Win, askerlerin Uluslararası Ceza Mahkemesindeki (UCM) itiraflarının kendilerini çok heyecanlandırdığını, Myanmar hükümetinin oluşturmak istediği algıyı da değiştireceğini söyledi.

İtirafların Arakanlı Müslümanların adalet arayışında çok önemli bir fırsatı da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Kyaw Win, "Burma, yıllardır Rohingyaları yalancı ve kışkırtıcı olarak resmetmeye çalıştı. Ordu içinden birinin gerçekleri anlatmasının bu nefreti silmeye önemli ölçüde yardımcı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kway Win, "Bu gelişmeyle uluslararası toplumun kafalarını kuma gömmesinin ve Arakanlı Müslümanların yaşadığı zulmü görmezden gelmesinin artık daha da zorlaştı" değerlendirmesinde bulundu.

Myanmarlı askerler, Arakanlı Müslümanlara "soykırım" yaptıklarını itiraf etmişti

Myanmar'dan geçen ay kaçan iki asker, Myanmar'ın işlediği insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentine dün götürülmüştü.

Burada görüntülü ifadeleri alınan askerler, Arakan eyaletinin Buthidaung ve Maungdaw ilçelerinde Arakanlı Müslümanların öldürülmesi ve toplu mezarlara gömülmesinde görev aldıklarını itiraf etmişlerdi.

İfade veren askerlerden 33 yaşındaki Myo Win Tun, Ağustos 2017'de üslerinden "Gördüğünüz ve duyduğunuz herkesi vurun." emri aldığını açıklamıştı.

Myo Win Tun, mahkemede, Müslüman 30 masum çocuk, kadın ve erkeğin öldürülmesinde ve bir mezara gömülmesinde görev aldığını anlatmıştı.

İtirafçı askerlerden eski bir Budist rahip olan 30 yaşındaki Er Zaw Naing Tun da üslerinden "Gördüğünüz çocuk veya yetişkin hepsini öldürün." talimatı aldığını dile getirmişti.

"(Rohingyaların yaşadığı) Yaklaşık 20 köyü haritadan sildik." ifadesini kullanan Zaw Naing Tun, kendisinin de cesetleri toplu mezara gömdüğünü aktarmıştı.

Zaw Naing Tun, görevli olduğu taburdaki askerlerle 80 Arakanlı Müslüman'ı öldürdüklerini kabul etmişti.