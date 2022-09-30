BURSA'DA KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ: 1 ÖLÜ - Son Dakika
Üye Girişi

BURSA'DA KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ: 1 ÖLÜ

30.09.2022 04:50

BURSA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette seyreden kamyona arkadan çarparak metrelerce sürüklendi.

BURSA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette seyreden kamyona arkadan çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu, Selçukgazi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erdi Kuas idaresindeki 35 DDK 325 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan araç, aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Kazan yönetimindeki 61 AAB 606 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesine takılan otomobil metrelerce sürüklendi. Sürücü Erdi Kuas, hurdaya dönen otomobilde sıkışırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Erdi Kuas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Hasan Hüseyin Kazan gözaltına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Yüzyıllardır aynı yöntemle kaynatılıyor Yüzyıllardır aynı yöntemle kaynatılıyor e-Devlet'ten hayvan sahiplenme dönemi başladı! e-Devlet'ten hayvan sahiplenme dönemi başladı!
Kaynak: DHA

Orhangazi, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ: 1 ÖLÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:14 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Saadet Partisi'nden de bir öneri geldi
10:06 Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Acılı anne kızına haberi mezarı başında ağlayarak verdi
10:08 Paris Moda Haftası'nda Kylie rüzgarı! Ten rengi tül elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı
10:03 Sinir krizi geçiren genç sevgilisini hastanede rehin aldı!
10:02 Bursa'nın bu köyünü görenler, kendilerini Karadeniz'de sanıyor! Yılda 60 ton fındık üretiyorlar
09:52 KYK borçlarının faizlerinin silinmesi uygulaması TBMM'de görüşülecek!
09:47 Suriye'de saldırı hazırlığı yapan teröristlerden 1'i öldürüldü, 18'i yakalandı
09:08 20 ilde eş zamanlı Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı! 233 şüpheli için yakalama kararı var
09:06 Dr. Death dizisinden teklif alan Biran Damla Yılmaz, teklifi reddetti: Çok mutluyum, bırakmaya niyetim yok
08:52 Kabil'de eğitim merkezine intihar saldırısı: 19 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 10:31:05. #1.11#
SON DAKİKA: BURSA'DA KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ: 1 ÖLÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement