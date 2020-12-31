Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Asayiş Büro ekipleri, Ali Fuat Başgil Köprüsü girişinde araçları durdurarak maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.
Araçların ruhsat sorgulaması gerçekleştiren ekipler, birden fazla kişinin bulunduğu araçlarda maske kullanılması gerektiği konusunda uyarı yaptı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Çarşamba'da Kovid-19 denetimli sürüyor - Son Dakika