Son dakika haberi... Çatıda izolasyon yapılırken yangın çıktı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında izolasyon yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

Orhangazi Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında saat 18.00 sıralarında izolasyon yapıldığı sırada yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin tutuşması nedeniyle çıkan yangını gören ev sahibi, evin alt katından çektiği hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı. Yangının kısa sürede büyümesiyle durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.