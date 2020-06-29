Son dakika haberi | "Ceza" olarak başladılar ama sonrasında herkes severek okumaya devam etti - Son Dakika

Son dakika haberi | "Ceza" olarak başladılar ama sonrasında herkes severek okumaya devam etti

Bir son dakika haberine göre "Ceza" olarak başladılar ama sonrasında herkes severek okumaya devam etti Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy Gölü Tabiat Parkı işletmesinde çalışanlar her gün iş yoğunlukları ne olursa olsun kitap okuyorlar.

"Ceza" olarak başladılar ama sonrasında herkes severek okumaya devam etti

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AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy Gölü Tabiat Parkı işletmesinde çalışanlar her gün iş yoğunlukları ne olursa olsun kitap okuyorlar. Gerek ocak başında ızgara yaparken ya da tekne üstünde Boraboy Gölü çevresinde dolanırken gerekse garsonluk yaparken kendilerine ayrılan zamanda istedikleri kitabı okuyorlar.

İlk başlarda "ceza" niyetiyle başlanan kitap okuma etkinliği, sonrasında tüm işletme içerisinde çalışan garsonların, kayık kiralatanların, giriş-çıkışta bekleyen güvenliğin, aşçılarından, işletme müdürüne kadar bir çok kişinin severek yaptığı bir alışkanlık haline geldi.

Her gün sabah 07.30'dan 11.00'e kadar bir çalışan, çalıştığı bölgede bir yere oturarak istediği kitabı okuyor. Diğer çalışan arkadaşları ise ona çay, kahve ya da kahvaltı gibi ikramlarda bulunuyor. Boraboy Gölü'ne gelen tüm misafirleri güzel bir üslupla karşılayan çalışanlar gelen misafirlerle olan diyaloglarını güçlü tutmak için her gün kitap okuyorlar.

Dernek olarak faaliyet gösteren Boraboy Gölü Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, köyde yaşayan Boraboylu üniversite öğrencilerini işletme içerinde farklı bölümlerde çalıştırarak hem iş öğrenmelerini hem de kendi harçlıklarını kazanmalarını sağlıyor.

Boraboy Gölü İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, "Biz, Boraboy Eğitim Kültür Dayanışma Derneği olarak, sosyal kültürel faaliyet yürüten arkadaşların oluşmasında Boraboy Eğitim Kültür Dayanışma Derneği yöneticilerinin çalışmasının hiçbir karşılığı yoktur. Asıl amaç eğitim ve sosyalleşmedir. Boraboy Eğitim Kültür Dayanışma Derneği, Boraboy Tabiat Parkı'nı işletmektedir gördüğünüz burayı. Burasıda coğrafi açıdan, köyümüz açısından çok önemli bir konumda. Biz de bunu farklı değerlendirmek istiyoruz. Bizim en büyük amacımız eğitim. Gençlerimizin kitap okuması, sosyalleşmesi. Bize işletmemize hep yabancı turistler gelmekte. Burada çalışan genç arkadaşlarımızın, iletişimi ve sosyalleşmesi açısından çalışma arkadaşları her gün saat 07.30 ve 11.00 arası arkadaşlarına kitap okuma fırsatı yaratıyor. Kitap okuyan arkadaşlar özellikle çay, kahve hatta kahvaltıya kadar hizmet ediyorlar. Tek amacımız şudur. İnanıyoruz ki eğitim ve okumak bütün sorunları çözer. Genç kardeşlerimize söylediğimiz şudur, kirli siyasete alet olmasınlar. Büyüklerin dedikodularına inanmasınlar. Tek yapacakları şey eğitim, eğitim, eğitim. Bütün sorunları eğitim çözer" dedi.

Boraboy Gölü'nde hem garsonluk yapan hem de üniversite 2. sınıfta okuyan İlknur Gözde Aslan, "Boraboyluyum. Bu işletmede garson olarak çalışıyorum. Garsonluk mesleğinden ötürü burada insanlarla olan iletişimiz çok önemli olduğu için bu da sayın Mustafa Bey'in gözüne çarptığı için bize 'ceza' adı altında aslında hem eğitim amaçlı hem iletişimimizi geliştirmek hem kitap okuma alışkanlığını kazanmak ya da kazanan insanların devam ettirmesi açısından çalışırken saat sabah 07.30 öğlen 11.00'e kadar bir kitap okuma zaman dilimi ayırdı bize. Kitap okumamız için. Burada kitap okuyan öğrencilere çay servisi, kahve servisi zaten biz arkadaşlarımızın mesela ben okuyorsam bugün biz 6 kişi garson olarak çalışıyoruz. Ben okuyorsam diğer arkadaşlar çay servisi, kahve servisi gibi bize burada yardımcı olacak şeyler yapıyorlar. Burada sadece kitap okumak değil amaç, ben mesela sınavlara hazırlanıyorum. Sınavlara hazırlanırken ders çalışmam gerekiyor. Ders çalışmak için verilen izinlerin dışında burada istersem ders çalışabiliyorum, şiir okuyabiliyorum, yazı yazabiliyorum, makale yazabiliyorsunuz, burada üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizde vardı çalışan garson olarak. Onlar içinde tabii bir fırsat oluyor. Burada bu şekilde dediğim gibi 'ceza' adı altında şeflerimiz burada çalışan aşçı başlarımız ya da burada bulaşık yıkayan bir hanımefendi var o, hepimiz ayrı ayrı istediğimiz herhangi bir kitabı ki bir dayatma olmaksızın, istediğimiz kitabı okuyabiliyoruz. Aynı zamanda zaten isminden de anlaşılacağı gibi Boraboy Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği adı altındaki işletmemizde hem eğitim amaçlı bu şekilde faaliyetlerin yanı sıra ben bu dernekten bursta alıyordum. Bu derneğin şuan çatısı altından işletmesinde çalışıyorum aynı zamanda" dedi.

Boraboy, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 'Ceza' olarak başladılar ama sonrasında herkes severek okumaya devam etti - Son Dakika

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