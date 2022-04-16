Son dakika haberi! CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nden engelli derneğini tahliye etme kararı - Son Dakika
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Son dakika haberi! CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nden engelli derneğini tahliye etme kararı

16.04.2022 15:47
Son dakika haberi! CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nden engelli derneğini tahliye etme kararı

Gelen son dakika haberlerine göre Beylikdüzü Belediyesi, 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren Bütün Engellileri Destekleme Derneği'ni (BEDEL) iddiaya göre herhangi bir gerekçe göstermeden dernek binasından çıkarmaya çalıştı.

Beylikdüzü Belediyesi, 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren Bütün Engellileri Destekleme Derneği'ni (BEDEL) iddiaya göre herhangi bir gerekçe göstermeden dernek binasından çıkarmaya çalıştı. 15 yıl önce sembolik bir ücret karşılığında dernek binasının kendilerine kiraladığını söyleyen dernek, kararın kanunsuz olduğunu ifade ederek dava açmaya hazırlanıyor.

Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde bulunan Bütün Engellileri Destekleme Derneği'ni (BEDEL) dernek binası alanı 2007 yılında sembolik bir ücret karşılığında Beylikdüzü Belediyesi tarafından kiralandı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından 10 gün önce derneğe bir yazı gönderilerek binanın boşaltılmasını istedi. Dün ise zabıta ekipleri bina alanına gelerek tahliye işlemlerini başlattı. Binada usulsüz olduğu iddia edilen tahliye işlemi sırasında evrakların alındığını ifade eden dernek başkanı Gazi Ersoy Yılmaz Diniz, karara tepki göstererek kapıya elini zincirledi.

Yaşanan olayla ilgili konuşan Gazi Diniz, "10 gün önce belediyeden imzasız olarak bir başkan yardımcısının adıyla yazı geldi. Boşaltın bu alanı boşaltmazsanız yasal işlem başlatırız. Bu yazının üzerine 10 gün sonra baskın yapar gibi belediye ekipleri geldi. Biz bu süre zarfı içerisinde belediye başkanı ile görüşmeye çalıştık ancak bu mümkün olmadı. Ellerinde o imzasız kağıda dayanarak belediye ekipleri kararı uygulamaya çalıştı. Biz de bunun kanuni olmadığını söyledik. Daha sonra biz polis ekiplerini çağırdık. Bizi koruyun bunlar haksız kanunsuz işlem yapıyor dedik. Polis ekipleri geldi daha sonra ama buna rağmen belediye ekipleri içeriye girmeye çalıştı" dedi.

"İçeride derneğe ait evraklar kayıp"

Belediye ekiplerinin içeriye girmesinin ardından derneğe ait içeride bulunan evrakların kaybolduğunu ifade eden Diniz, "İçeride derneğe ait evraklar, kasa hepsi kayıp şu anda nereye götürüldü bilinmiyor. Çöp kamyonları ile taşındı. Akıbeti bilinmiyor. Zorla içeriye girilmeye çalışıldı bende kendimi kapıya zincirledim. Daha sonra görüşmeler sonunca buraya polis arkadaşlar geldi. Polis arkadaşlardan birisi de bizi yanıltmaya çalıştı. Kaymakamlığın izninin olduğunu ve kaymakamlığın kararına uymamanın suç olduğunu ifade etti" diye konuştu.

"Başka bir derneğe lokal kafe olarak verilmek isteniyor"

Alanın kendilerinden alınıp başka bir derneğe lokal yapmak amaçlı kiralanmaya çalışıldığını ifade eden Diniz, "Bu alan bizden alındıktan sonra 1 yıl önce rant amacıyla Beylikdüzü'nde kurulan bir derneğe verilmek isteniyor kafe lokal olarak. Anlaşmaları bile yapılmış biz içindeyken buranın. Cuma namazı saatine getirdikleri için henüz yasal yola başvuramadık. Kaymakam beyin emri de yokmuş onu da öğrendik. Değerli evraklarımız dernek evraklarımız ortada yok şu anda. Ben bütün vatandaşlarımızın Ramazan Ayı'nı tebrik ediyorum. Ben bu vatan için gözlerimi kaybettim asteğmen kardeşlerimizi şehit verdim. Bizim bu haklı davalarımızda bize destek vermelerini bekliyoruz. Bazı yerlerde bu yalan haber deniliyor ne olursunuz böyle bir şey yok. Vatandaşlarımızın bu konuda da bize sosyal medya dahil her yerden destek vermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haberi! CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nden engelli derneğini tahliye etme kararı

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Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Polis, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nden engelli derneğini tahliye etme kararı - Son Dakika


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