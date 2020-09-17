Çin ve Hindistan, Cammu Keşmir'in doğusundaki Galwan Vadisi boyunca uzanan sınır hattındaki gerilimi düşürmek üzere, bölgedeki askerlerini çekmesi için birbirlerine çağrı yaptı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, parlamentonun üst kanadı Eyaletler Konseyinde (Rajya Sabha) yaptığı konuşmada, Çin'in Hindistan'ın "Ladakh" olarak adlandırdığı Birlik Toprağı statüsündeki bölgede 1990'larda varılan anlaşmalara aykırı olarak asker ve silah bulundurduğunu ileri sürdü.

Pekin yönetiminin saldırgan eylemleriyle bölgedeki statükoyu değiştirmeye çalıştığını savunan Singh, iki ülke savunma bakanlarının 4 Eylül'de Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından vardığı mutabakata rağmen Çin askerlerinin ihtilaflı bölgelerden çekilmediğini belirtti.

Hindistan'ın da Çin'in sınır aşırı saldırısını durdurmak üzere bölgede askeri takviye yaptığını ifade eden Singh, "Çin'in faaliyetlerinden sözlerinin eyleme dönüşmediği anlaşılıyor. Silahlı kuvvetlerimizin duruma gerektiği şekilde müdahale edeceğine emin olabilirsiniz." dedi.

Öte yandan Çin Dışişleri Sözcüsü Vang Venbin ise Hindistan'a sınır bölgesinde gerilimi azaltma çağrısı yaparak, "Çin sınır muhafızları iki ülke arasındaki anlaşmalara sıkı şekilde bağlı kalarak Çin'in toprak bütünlüğünü ve sınır bölgelerindeki barışı ve huzuru korumayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Vang, Hint yönetimine sahadaki askerlerini çekme ve sınırdaki gerilimi düşürecek adımları atma çağrısında bulundu.

İki ülke, anlaşmalarla kesinleşmemiş sınır hattı nedeniyle 1962'de bölgede çatışmaya girmişti. Tarafların "Fiili Kontrol Hattı" adını verdiği itibari bir ateşkes hattına uyarak silahsızlandırmayı taahhüt ettiği dağlık sınır bölgesi sıklıkla askerler arasında gerilimlere sahne oluyor.

Haziran'da 20 Hint askeri ölmüştü

Sınırda 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusunun, 29 Ağustos gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, 31 Ağustos'ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini bildirerek, "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini" ifade etmişti.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Çinli mevkidaşı Vey Fınghı, 4 Eylül'de Moskova'da Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı çerçevesinde bir araya gelmişti.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda her iki ülkenin gerilimi daha fazla artıracak veya durumu daha da karmaşıklaştıracak adımlar atmama konusunda anlaştığı kaydedilmişti.