Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan Demirci'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, "Demirci halkı, milli mücadelede sadece kendi kurtuluşunu sağlamakla kalmamış, ülkenin kurtuluş mücadelesinde ilk meşaleyi yakan bölgelerimizden olmuştur." dedi.

Aslan, Manisa'nın Demirci ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlk olarak kamp malzemesi üretimi yapan firmayı ziyaret eden Aslan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde kursiyerlerin yaptığı kıl çadırı sergisini gezdi. Burada kağıt rölyef, ebru, resim ve minyatür halı stantlarını ziyaret eden Aslan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan'ın ziyaretlerine Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk da eşlik etti.

Daha sonra Demirci Akıncıları Derneğinde üye olan Aslan, "Bende Artık Bir Demirci Akıncısıyım." dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı programına da katılan Aslan, Demirci gibi tarihe mal olmuş kahraman bir ilçenin kurtuluş günü kutlamalarına davet edilmesinden dolayı onur duyduğunu söyledi.

Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve silah arkadaşlarının, Demirci Akıncılarının amansız mücadeleler verdiği topraklarda olduğunu aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Demirci halkı, milli mücadelede sadece kendi kurtuluşunu sağlamakla kalmamış, ülkenin kurtuluş mücadelesinde ilk meşaleyi yakan bölgelerimizden olmuştur. Bizler de 15 Temmuz 2016'da meydana gelen hain kalkışmada, tereddütsüz, canımızı ortaya koyarak, atalarımızın emanetini korumak için üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. İkinci Kurtuluş Savaşı'mız olarak adlandırılan mücadeleyi, halkımızın da direnişi ve desteğiyle çok şükür yine kazanmayı bildik. Ne pahasına olursa olsun, tüm hainlere ve düşmanlara, vatanımız uğruna ne yapabileceğimizi, dün de bugün de gösterdik."

Konuşmaların ardından Demirci Kaymakamı Kaya, Aslan'a çiçek ve el dokuma demirci halısı, Belediye Başkanı Selçuk ise kılıç ve ayyıldız motifli ahşap oyma tablo hediye etti.