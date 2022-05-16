Son dakika haberi! Damsız olduğu için kulübe giremeyen arkadaşının 130 lirasını alıp, kavgada bıçakla öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Damsız olduğu için kulübe giremeyen arkadaşının 130 lirasını alıp, kavgada bıçakla öldürdü

16.05.2022 10:27
Son dakika haberi! Damsız olduğu için kulübe giremeyen arkadaşının 130 lirasını alıp, kavgada bıçakla öldürdü

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da, gece kulübü çıkışında Mehmet Yıldız'ı (21) bıçaklayan M.E. (16) ile ağabeyi Mustafa E. (21) tutuklandı.

ADANA'da, gece kulübü çıkışında Mehmet Yıldız'ı (21) bıçaklayan M.E. (16) ile ağabeyi Mustafa E. (21) tutuklandı. Yıldız'ın damsız olduğu için gece kulübüne alınmadığı, ağabeyiyle eğlenen M.E. tarafından kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 12 Mayıs günü saat 01.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Osmaniye'den kente gelen Mehmet Yıldız, M.E.'nin de aralarında olduğu 4 arkadaşıyla eğlenmek için gece kulübüne gitti. İddiaya göre, M.E. ile ağabeyi Mustafa E., 2 kız arkadaşıyla gece kulübüne girdi ancak Yıldız eşi olmadığı için alınmadı. Bunun üzerine M.E., "Seni de içeri aldıracağız ama biraz para vermen gerekiyor" diyerek Yıldız'ın 130 lirasını aldı. Arkadaşlarından bir daha haber alamayan Yıldız, saatlerce dışarıda bekledi.

'BENİ NEDEN BIRAKTINIZ' DEYİNCE KAVGA ÇIKTIEğlenip, gece kulübünden çıkan M.E. ile Mustafa E. kardeşler sokakta yürürken, yanlarına gelen Yıldız'ın "Beni neden burada bıraktınız?" demesiyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce M.E., cebindeki bıçağı çıkarıp, Yıldız'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Bıçağı çalıların arasına atan M.E. ile ağabeyi Mustafa E. kaçtı. Çevredekiler, 2 kardeşi yakalayıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.KÜFRETTİĞİ İÇİN BIÇAKLAMIŞSağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptıkları Mehmet Yıldız'ı ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlike nedeniyle ameliyata alınan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredekilerin yakalayıp polise teslim ettiği M.E. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne, ağabeyi Mustafa E. ise Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.M.E.'nin, ifadesinde, Mehmet Yıldız'ı küfrettiği ve darbettiği için bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. ile ağabeyi Mustafa E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberi! Damsız olduğu için kulübe giremeyen arkadaşının 130 lirasını alıp, kavgada bıçakla öldürdü
Son dakika haberi! Damsız olduğu için kulübe giremeyen arkadaşının 130 lirasını alıp, kavgada bıçakla öldürdü
Son dakika haberi! Damsız olduğu için kulübe giremeyen arkadaşının 130 lirasını alıp, kavgada bıçakla öldürdü
Son dakika haberi! Damsız olduğu için kulübe giremeyen arkadaşının 130 lirasını alıp, kavgada bıçakla öldürdü
Son dakika haberi! Damsız olduğu için kulübe giremeyen arkadaşının 130 lirasını alıp, kavgada bıçakla öldürdü
Son dakika haberi! Damsız olduğu için kulübe giremeyen arkadaşının 130 lirasını alıp, kavgada bıçakla öldürdü
Son dakika haberi! Damsız olduğu için kulübe giremeyen arkadaşının 130 lirasını alıp, kavgada bıçakla öldürdü
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Mehmet Yıldız, Osmaniye, Çukurova, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Damsız olduğu için kulübe giremeyen arkadaşının 130 lirasını alıp, kavgada bıçakla öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Damsız olduğu için kulübe giremeyen arkadaşının 130 lirasını alıp, kavgada bıçakla öldürdü - Son Dakika
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