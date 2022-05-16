Son dakika haberi! Damsız olduğu için kulübe giremeyen arkadaşının 130 lirasını alıp, kavgada bıçakla öldürdü - Son Dakika

ADANA'da, gece kulübü çıkışında Mehmet Yıldız'ı (21) bıçaklayan M.E. (16) ile ağabeyi Mustafa E. (21) tutuklandı. Yıldız'ın damsız olduğu için gece kulübüne alınmadığı, ağabeyiyle eğlenen M.E. tarafından kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 12 Mayıs günü saat 01.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Osmaniye'den kente gelen Mehmet Yıldız, M.E.'nin de aralarında olduğu 4 arkadaşıyla eğlenmek için gece kulübüne gitti. İddiaya göre, M.E. ile ağabeyi Mustafa E., 2 kız arkadaşıyla gece kulübüne girdi ancak Yıldız eşi olmadığı için alınmadı. Bunun üzerine M.E., "Seni de içeri aldıracağız ama biraz para vermen gerekiyor" diyerek Yıldız'ın 130 lirasını aldı. Arkadaşlarından bir daha haber alamayan Yıldız, saatlerce dışarıda bekledi.