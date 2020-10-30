Son dakika haberi... Dargeçit'e yarı olimpik yüzme havuzu kazandırılacak - Son Dakika

Dargeçit Belediyesi, ulusal ve uluslararası turnuvalara katılacak sporcuların yetişmesi amacıyla projesi tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, tesisin gençlerin her türlü ihtiyacını karşılayacak bir alana sahip olduğunu belirterek, gençlere verdikleri sözleri projelerle bir bir yerine getirdiklerini dile getirdi.

"Dargeçit'in ilk yüzme havuzu olma özelliği taşıyan tesisin büyük bir eksikliği ortadan kaldıracağına inanıyoruz." diyen Aksoy, şunları kaydetti:

"Amacımız havuz hizmete açıldığında ulusal ve uluslararası turnuvalara katılan genç sporcular yetiştirmektir. İnşallah gençlerimizin elde edeceği başarılar sayesinde ilçemizin adını duyuracağız. Sümer Mahallemizdeki projemizin ardından ilçe merkezimizde yarı olimpik yüzme havuzu projemize başlayacağız."