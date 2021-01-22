İstanbul'da otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler - Son Dakika

İstanbul'da otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler

22.01.2021 09:29

Kağıthane'de bir belediye otobüsünün şoförü ve oğlu, trafikte tartıştıkları şahıs ve arkadaşları tarafından darp edildi.

Kağıthane'de bir belediye otobüsünün şoförü ve oğlu, trafikte tartıştıkları şahıs ve arkadaşları tarafından darp edildi. Otobüsün camını patlatıp içeriye giren saldırganların yaşattıkları dehşet cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Hamidiye Mahallesi- Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı. Şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesti. Saldırgan ve arkadaşları otobüsün camlarını kırıp, ardından şoförü ile oğlunu darp etti. Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şoförün saldırganlar hakkında emniyete şikayetçi olduğu öğrenildi.

-İHA-

İstanbul'da otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler
İstanbul'da otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler
İstanbul'da otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler
İstanbul'da otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler

Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler - Son Dakika


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