Son dakika haberi: Develi Belediyesi voleybol kulübü hazırlıklara başladı - Son Dakika

Voleybol 2. Ligde mücadele eden Develi Belediye Spor Kulübü Voleybol Takımı yeni başlayacak sezon için hazırlıklarına başladı.



Kulüp yöneticisi Müfit Türkmenoğlu ve Kulüp Antrenörü Murat Demirci ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek yeni sezonda yapılacak ve yeni sporcuların katılımlarıyla ilgili bilgiler verdi. Bu sezon takıma yeni sporcular transfer edildiğini belirten Başkan Cabbar; "Kulüp yöneticilerimiz ve sporcularımızın özverileriyle Develimizde voleybol sporuna ilgi giderek artmaktadır. Yeni transferlerle birlikte 2. Ligde mücadele eden voleybol takımımız inşallah bu sene başarılara imza atarak bir üst lige çıkacağına inanıyorum. Sporcularımıza ve kulüp yöneticilerimize başarı dolu bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi. - KAYSERİ