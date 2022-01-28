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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinde yeni detaylar - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinde yeni detaylar

28.01.2022 16:48
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinde yeni detaylar

BAKIRKÖY Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

BAKIRKÖY Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta  dün gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, şoförü Murat Bilmez ise yaralandı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olduğu öğrenilirken, Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman'ı yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olayın bazı yeni detayları da ortaya çıktı. Suphi Malgaz emniyette bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak verecek meselesi yaşandığını beilrtti. Suphi Malgaz ifadesinde, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Karakan'ın kendisini, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti. Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Malgaz'ın, kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın çağırmasıyla Mahmutyazıcıoğlu ile kafeye gittiklerini belirtiği öğrenildi.

Yapılan görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini kaydettiğini  ifade etti. Bunun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Malgaz, Gökhan Karakan'ın da kendisini aradığını belirterek, Karakan'a parayı Mahmutyazıcıoğlu'ndan alması gerektiğini söylediğini ifade etti. Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun dün öldüğünü öğrendiğini söyledi.

Öte emniyetten yapılan açıklamada, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Kasten Öldürülmesine ve Murat Bilmez'in şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.


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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Yeşilköy, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinde yeni detaylar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinde yeni detaylar - Son Dakika
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