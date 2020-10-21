Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 4
21.10.2020 10:11
Son dakika haberine göre Adana'da sahte içki üretilen eve operasyonAdana'da polis ekiplerinin kaçak içki üretimi yapılan bir daireye düzenlediği operasyonda piyasa değeri 950 bin TL olan 1305 litre etil alkol, 910 adet içki kiti, 4 bin 500 adet çeşitli markaların etiketleri içki ele geçirildi.
Adana'da sahte içki üretilen eve operasyon
Adana'da polis ekiplerinin kaçak içki üretimi yapılan bir daireye düzenlediği operasyonda piyasa değeri 950 bin TL olan 1305 litre etil alkol, 910 adet içki kiti, 4 bin 500 adet çeşitli markaların etiketleri içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine harekete geçti. Ekipler, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşınca operasyon düzenledi. Apartmanın giriş katındaki daireye baskın yapan ekipler, piyasa değeri 950 bin TL olan 1305 litre etil alkol, 910 adet içki kiti, 4 bin 500 adet çeşitli markaların etiketleri, 90 kilogram cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Konuyla ilgili kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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