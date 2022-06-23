Son dakika haberi: Dolmuşçuların yolcu alma meselesinden çıkan kavgada kan aktı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Dolmuşçuların yolcu alma meselesinden çıkan kavgada kan aktı

23.06.2022 17:16
Son dakika haberi: Dolmuşçuların yolcu alma meselesinden çıkan kavgada kan aktı

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da dolmuşçular arasında 'yolcu alma' meselesi yüzünden çıkan tartışmaya galerici ve oto tamirci esnafı da karışınca tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Afyonkarahisar'da dolmuşçular arasında 'yolcu alma' meselesi yüzünden çıkan tartışmaya galerici ve oto tamirci esnafı da karışınca tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir dolmuş şoförü bacağından silahla vurulurken, bir kişi ise tutuklandı.

Olay, Kanlıca mahallesindeki Ataköy Dolmuş Durağı Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı hatta dolmuşçuluk yapan A.S. (30) ve M.A. (26) arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya durakta bulunan H.Y., Ataköy Minibüs Durak Başkanı N.A., Yücelir A., (48) ve M.A. (19) isimli şahıslarda karıştı. Olayda A.S., polise verdiği ifadesinde olayın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflara bıçak çektiğini ve Yücelir A.'nında bunun üzerine tabanca ile kendisine ateş ederek bacağından vurduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine gelerek kavgaya müdahale etti. Polis ekipleri olayda yaralanan A.S., için bölgeye 112 Acil servis ambulansı isteyerek, şahsı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gönderdi. Polis daha sonra olaya karıştıkları tespit edilen Yücelir A., N.A., M.A. ve H.Y., isimli şahısları gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yücelir A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şahıslar ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Dolmuşçuların yolcu alma meselesinden çıkan kavgada kan aktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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