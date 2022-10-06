Kastamonu 3. sayfa haberi... Kastamonu'da düğünde yedikleri yemekten hastanelik oldular - Son Dakika
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Kastamonu 3. sayfa haberi... Kastamonu'da düğünde yedikleri yemekten hastanelik oldular

06.10.2022 22:56

Kastamonu haberleri: Kastamonu'da düğünde yedikleri yemekten hastanelik oldular Kastamonu'da düğünde ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan çok sayıda kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kastamonu'da düğünde yedikleri yemekten hastanelik oldular

KASTAMONU - Kastamonu'da düğünde ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan çok sayıda kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Akgüney ve Doğanören köylerinde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekten yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan ilk etapta 15 kişinin tedavilerine başlanıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.

Öte yandan düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen davetlilerden hastaneye gelenlerin olduğu öğrenildi. İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Akgün ve Doğanören köylerinde güvenlik önlemleri aldı.

Düğünde yedikleri yemekten zehirlenen davetliler, "Köyümüzde düğün vardı. Düğünde pilav yedik. Akşam saat 19.00 gibi de rahatsızlandım. Düğüne katılan 40-50 kişi var. Pilav üstü tavuk vardı. Şu anda midem bulanıyor, başım dönüyor. Hastaneye taksi tutarak geldim. Şu anda durumum hastaneye ilk geldiğimden daha iyi, köyde de çok kişi var, onlarda zehirlendi, bir yandan hastaneye gelenler var" dedi.

Düğüne katılan ve yediği yemekten zehirlenen bir diğer davetli de, "Köyümüzde düğün vardı. Yemeği ben yaptım, yaparken de yemekten yedim. Dağıtırken de yedim. Sonra düğüne katılanlara dağıttık, ondan sonra böyle oldu. Ben yemeği yaparken herhangi bir şekilde yemekte bozulma ya da koku hissetmedim. Çocuklar şu anda istiğfar ediyor. Tavuk ile pilavı yedikten yaklaşık 1 saat sonra başladı. Şu anda benim getirdiğim sadece 10-15 kişi var. Ambulans çağıranlar artıyor, sürekli gelenler var hastaneye. Ben kendi aracımla geldim hastaneye ama köye ambulanslar gidiyor. Çocukların durumları şu anda iyi, istiğfar edince biraz rahatladılar" diye konuştu.

Ayrıca düğüne kullanılan tavukların İstanbul'dan şoklanmış halde Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gönderildiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Hisarcık, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu 3. sayfa haberi... Kastamonu'da düğünde yedikleri yemekten hastanelik oldular - Son Dakika

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