Son dakika haberi: Düziçi'ndeki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde dün dağlık alanda 3 noktada çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

?İlçeye yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Yenifarsak köyü Nacar Yaylası kırsalındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 noktada başlayan yangına arazinin dağlık olması nedeniyle havadan müdahale edildi. Ekipler, ayrıca iş makineleriyle yangın çevresini çember altına alarak çevirdi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını öğrenildi.