Son dakika haberi | Edirne'de açık alanlar ve işletmelerde koronavirüs denetimi - Son Dakika

Son dakika haberi | Edirne'de açık alanlar ve işletmelerde koronavirüs denetimi

Son dakika haberleri: Edirne'de açık alanlar ve işletmelerde koronavirüs denetimiİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler' konulu genelgeyle Edirne'de vatandaşların yoğun olarak bir arada bulunduğu kafe, restoran ve merkezi bölgelerde denetim gerçekleştirildi.

Edirne'de açık alanlar ve işletmelerde koronavirüs denetimi

Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler' konulu genelgeyle Edirne'de vatandaşların yoğun olarak bir arada bulunduğu kafe, restoran ve merkezi bölgelerde denetim gerçekleştirildi. İş yerlerine giren ekipler burada işletmecilere maske, mesafe ve sağlık tedbirlerini hatırlatırken, cadde ve sokaklarda maske takmayan vatandaşlar ise sürekli olarak uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler' konulu genelge gönderdi. Söz konusu genelgede, Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli denetlenmesi amacıyla 81 il valiliğinin talimatlandırıldığı bildirildi. Genelge sonrası valilikler tarafından görevlendirilen ekipler, bugün Edirne'de de denetimler yaptı. Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimde Edirne Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü'nden birer görevli bulundu.

İŞLETME SAHİPLERİ UYARILDI

Toplamda dört gruba ayrılan görevliler gün boyu kentin ana caddeleri ve bu caddeler üzerinde bulunan kafe, restoran, çay bahçesi ve alışveriş merkezleri gibi işletmelerde denetim yaptı. İşletmelerde yapılan denetimde, ekipler sürekli olarak işletme sahiplerine makse, sosyal mesafe ve sağlık tedbirlerini hatırlattı.

VATANDAŞLARA MASKE VE SOSYAL MESAFE HATIRLATILDI

Ekipler ayrıca toplu taşıma araçları başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske ve fiziki mesafe konularında vatandaşları uyardı. Yer yer maske takmayan vatandaşları gören ekipler bu konuda uyarılarda bulunurken, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları da uyardı.

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Edirne'de açık alanlar ve işletmelerde koronavirüs denetimi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:52 "Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 16:53 Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 10:14 Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor 09:54 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal 08:36 Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
23:18
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
23:17
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
23:03
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
21:49
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
21:46
ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
21:31
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne "askeri eğitim ve öğretim fonu" verecek
20:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 00:01:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Edirne'de açık alanlar ve işletmelerde koronavirüs denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]