Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor.

Vali Fahri Yücel İlkokulu 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencileri eğitimlere katılarak, uzman eğitmenler eşliğinde etkinlikler gerçekleştirdi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Yılmaz da, Kovid-19 salgını tedbirleri alınarak gerçekleşen uygulamalı eğitimlerde öğrencilere eşlik etti.

Aliya İzzetbegoviç'in 17'nci ölüm yıl dönümü

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ), Aliya İzzetbegoviç'in 17'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla sergi açıldı.

TÜ Merkez Kütüphanesi'nde açılan sergide İzzetbegoviç'in hayatından kesitler ve fotoğraflar sergilendi.

Sergiye, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, TÜ Genel Sekreteri Cevdet Kılıç, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve akademisyenler katıldı.

Muhtarlar Günü

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, Muhtarlar Günü dolayısıyla Edirne Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Demir, Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı nezdinde tüm muhtarların gününü kutladı.

Muhtarların önemli görevleri icra ettiğini aktaran Demir, "Özverili çalışmalarıyla vatandaşımıza hizmet götürülmesini sağlayan muhtarlarımızın gününü kutluyoruz. Muhtarlarımızla iç içe devam edeceğiz. Dernek başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Tasmalı da Demir'e teşekkür etti. Demir'e ziyaretinde partililer de eşlik etti.

Gegeoğlu'nun ziyareti

CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Gegeoğlu, muhtarların, hem milleti hem de devleti temsil ederek önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirti.

Muhtarlar Günü'nü tebrik eden Gegeoğlu, Dernek Başkanı İrfan Tasmalı ve kentte görev yapan muhtarlara çalışmalarında başarı diledi.