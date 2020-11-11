Son dakika haberi: Embriyo transferi projesinde süreç tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Embriyo transferi projesinde süreç tüm hızıyla sürüyor

11.11.2020 17:01
Son dakika haberi: Embriyo transferi projesinde süreç tüm hızıyla sürüyor, System.String[]

Son dakika haberler... Erzurum ve bölgesinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak için Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan "Doğu Anadolu Bölgesinde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesi"nin detayları görüşüldü.

Erzurum ve bölgesinde hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak için Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan "Doğu Anadolu Bölgesinde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesi"nin detayları görüşüldü.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, konuyla ilgili bir takım görüşmeler yapmak için Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ağırladı.

Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Büyükbaş Hayvan Çiftliğini ziyaret eden Başkan Sekmen ve Rektör Çomaklı'ya, projenin yürütücülüğünü yapan akademisyenler ve belediye yetkilileri eşlik etti. Büyükbaş Hayvan Çiftliğinde incelemelerde bulunan Sekmen ile Çomaklı hayvanlara yem verdi, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Ülkemizin Milli Tarım Projesine Uygun Çalışmalar Yapıyoruz"

Atatürk Üniversitesi tarafından geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen İneklerde Embriyo Nakli Ünitesinin Kurulumu Projesinin, Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesine de katkı vereceğini belirten Rektör Çomaklı, bir inekten yılda sadece bir buzağı elde edilirken, bu proje sayesinde yılda 8 ila 20 buzağı elde etme imkanının oluşacağını söyledi.

Embriyo ile hastalık bulaşma riskinin azaldığını ve bu yöntemin ırk ıslahının en kestirme, en çabuk ve en güvenilir yolu olduğunun da altını çizen Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesinin, ülkemizin Milli Tarım Projesine uygun çalışmalar yapmak adına el ele vererek tarım ve hayvancılıkta gereken atılımları yaptığını ifade etti.

"Projemizi Koordineli Bir Şekilde Yürütüyoruz"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Atatürk Üniversitesi ile koordineli bir şekilde çalışarak damızlık düve sürüleri elde edileceğini belirterek, projenin aynı zamanda ilimiz ve bölgemizdeki ıslah çalışmaları için de önemli bir dönemeç olacağını da söyledi.

Nitelikli damızlık sürüleri elde edilerek bölgenin fiziki ve iklim koşullarına uygun türlerin gelişiminin sağlanacağını aktaran Başkan Sekmen, süt sığırcılık işletmeleri ve bu işletmelerde en iyi verimi alabilmek için genetik ilerlemenin sağlanacağını vurguladı. - ERZURUM

Son dakika haberi: Embriyo transferi projesinde süreç tüm hızıyla sürüyor
Son dakika haberi: Embriyo transferi projesinde süreç tüm hızıyla sürüyor
Son dakika haberi: Embriyo transferi projesinde süreç tüm hızıyla sürüyor
Son dakika haberi: Embriyo transferi projesinde süreç tüm hızıyla sürüyor
Son dakika haberi: Embriyo transferi projesinde süreç tüm hızıyla sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Damızlık, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi: Embriyo transferi projesinde süreç tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika


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