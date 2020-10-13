"En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi Kütahya'da da hayata geçirildi - Son Dakika

"En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi Kütahya'da da hayata geçirildi

13.10.2020 15:40

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu ile mücadelede yeni projesi olan "En İyi Narkotik Polisi; Anne" konusunu Fatih Mahallesi'nde anlattı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu ile mücadelede yeni projesi olan "En İyi Narkotik Polisi; Anne" konusunu Fatih Mahallesi'nde anlattı.

Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu ve çok sayıda kadına, uyuşturucu maddeler ve kullananlara yönelik açıklayıcı bilgiler verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi hakkında açıklamalar yaptığını hatırlatan görevli Narkotik polisleri, kadınların en iyi gözlemci ve çocuklarının durumunu tespit eden unsur olduğuna işaret etti.

Annelerin bilinçlenmesini sağlamak için tüm çalışmaları yapacaklarını söyleyen yetkililer, gerektiğinde psikologlar, psikiyatristler ve sosyal hizmet uzmanlarının da devreye gireceğini anımsattı.

Fatih Mahallesi'ndeki annelere yönelik konuşma yapan bir narkotik şube görevlisi, "Aanneler, her şey sizin elinizde. Çocuklarımızı korumak, onları bu zehirden uzak tutmak, bu mücadeleyi birlikte vermek zorundayız. Bizler dışarıda onlara bu zehrin ulaşmasını engellemeye çalışırken, sizlerin de içeride çocuklarınızın davranışlarını izlemenizi, bizimle iletişim halinde olmanızı ve bu mücadelede bize kılavuzluk etmenizi istiyoruz. Sizlerin feraseti ve evlatlarınıza olan sonsuz sevginiz ile bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı bu uygulamadan son derece memnun olduklarını belirten kadınlar, bu konuda seve seve yardımcı olmak istediklerini ifade ettiler.

Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu, "Özellikle bu konuda başarılı çalışmaları ile bizi gururlandıran Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Mahallemizdeki hanımlara çok faydalı bir bilgilendirme yaptılar. Çok memnun olduk, iş birliği yaparak evlatlarımızı bu zehirden uzak tutacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

En İyi Narkotik Polisi; Anne projesi Kütahya'da da hayata geçirildi
En İyi Narkotik Polisi; Anne projesi Kütahya'da da hayata geçirildi

Fatih Mahallesi, Narkotik, Kütahya, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi Kütahya'da da hayata geçirildi - Son Dakika

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