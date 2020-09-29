Eteklerine gizledikleri ürünleri marketten çalan kadınlar kamerada - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de müşteri gibi markete gelen 3 kadın, eteklerinin altına gizledikleri ürünleri çalarak ayrıldı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde Cennet Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddialara göre, markete müşteri gibi gelen 3 kadın, sigara alma bahanesiyle yöneldikleri kasadaki Yaşar Demir'i oyaladı. O sırada kadınlardan biri, reyonlarda bulunan ürünleri alarak eteğinin içine attı. Daha sonra bir başka kadın ise market dolabına yönelerek dolaptan aldığı içeceği eteğinin içine attı. Tırnakçılık yöntemiyle de kasadan 50 lira alan 3 kadın, marketten ayrıldı. Market sahibi Okan Demir'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamera görüntülerini inceleyerek kaçan 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

"BAYA BİR ÜRÜN ALDILAR"

Market sahibi Okan Demir, "Bunlar planlı olarak çalışıyor. İki ayda bir ziyaret ediyorlar. Sonra babamdan sigara parasının üstü 50 lirayı alıyorlar. O arada babamı oyalıyorlar. Buradan da baya ürün almışlar. Ben geldim. Ben buradayken bile dolaptan içecek aldılar. Bunlardaki rahatlık hat safhada. Bunlar buradan başlayıp herkese girip çıkıyorlar. Şikayetçi olduk. İnşallah bunları yakalarlar" dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADAHırsızlık anı market kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, markete müşteri gibi gelen 3 kadının, reyonlarda ve dolapta bulunan ürünleri eteklerinin içine attığı görülüyor. Daha sonra sigara almak için kasaya yönelen kadınlar, tırnakçılık yöntemiyle 50 lirayı da alıp marketten ayrılıyor.

- İstanbul