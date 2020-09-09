Son dakika haberi! Evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika

Olay, Kızılağaç Mahallesinde evin bahçesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesine yılanın girdiğini gören aile panik yaşadı. Yılanın bahçeden çıkarması için, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Eve gelen itfaiye ekipleri girişteki incir ağacında bulunan yılanı özel aparatla yakalayıp, keseye koydu. Daha sonra yakalanan yılan doğaya bırakıldı.

BODRUM'da, evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu. Ev sahiplerinin yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri özel aparatla yakaladığı yılanı bahçeden çıkardı.

Antalya'da orman yangını çıktı! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu

Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri

Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti

Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı