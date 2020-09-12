Son Dakika: İSTANBUL-FATİH'TE CAMİDEN ÇIKAN KİŞİ BACAĞINDAN SİLAHLA VURULDU - Son Dakika

FATİH Vatan Caddesi'nde bulunan Molla Şeref Cami'sinden çıkan bir kişi, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından vuruldu

Olay, Vatan Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi Molla Şeref Cami'sinde namaz kıldıktan sonra aracına doğru ilerledi. Aracına binmek üzereyken, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından silahla vuruldu. Yaralanan kişiyi arkadaşları arabasına bindirerek Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayın ardından ara sokaklara doğru kaçmaya başlayan saldırgan, izini kaybettirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bir görgü tanığı, Vurulan kişi az önce burada camiden çıktı. Namaz kılıyordu. Arabasına binmek üzereyken birisi, karşıdan bu tarafa geçip ona bir el ateş edip karşıya koştu. Vurulanın da arkadaşları peşinden koştular ama yakalayamadılar. dedi.