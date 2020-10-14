Son dakika haberi | FETÖ'nün "mühendisler bölge sorumlusu"nun eylemleri gerekçeli kararda - Son Dakika

Son dakika haberi | FETÖ'nün "mühendisler bölge sorumlusu"nun eylemleri gerekçeli kararda

14.10.2020 10:59
Son dakika haberi | FETÖ'nün

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen örgütün sözde mühendisler bölge sorumlusunun, ByLock'ta örgüt mensuplarının yurt dışına kaçmalarına ilişkin görüşmeler yaptığı belirlendi.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen örgütün sözde mühendisler bölge sorumlusunun, ByLock'ta örgüt mensuplarının yurt dışına kaçmalarına ilişkin görüşmeler yaptığı belirlendi.

9. Ağır Ceza Mahkemesince 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Hasan Bülent Beyli hakkındaki gerekçeli karar tamamlandı.

Terör örgütünün tanımı, sanık hakkındaki eylemler ve tanık beyanlarının yer aldığı kararda, sanığın FETÖ elebaşının çağrısından sonra, Bank Asya'da 12 hesap açtırdığı ve yüklü miktarda para yatırdığı aktarıldı.

Sanığın dijital materyallerindeki incelemelerinde örgüt mensuplarının kullandığı KakaoTalk, CoverMe ve Tango gibi programları kullandığının belirlendiği ifade edilen kararda, sanığın ayrıca başkasının adına kayıtlı telefon hattında ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

ByLock'ta kullanıcı adının "hasanbulent" olduğu ve örgütün ildeki üst düzey yöneticilerinin hesabında ekli olduğu bilgisine yer verilen kararda, "Görüşme içerikleri incelendiğinde o dönem yapılmakta olan FETÖ operasyonlarından söz ettiği ve örgüt üyelerinin yurt dışına kaçması hususunda görüşmeler ve şifreli konuşmalar yaptığı, yine örgütün 'il imamı' Murat Elmas ile yaptığı yazışmada ismini ve telefon numarasını gönderdiği anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Örgüt okullarını "bizim okullar" diye sahiplendi

Sanığın örgütün tepe yöneticilerinden Cemil Koca ile telefon görüşmesi yaptığı ve silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezası alan "il imamı" Murat Elmas'a bağlı hareket ettiği anlatılan kararda, sanığın ifadesinde örgüt okullarını "bizim okullar" diyerek sahiplendiğine işaret edildi.

Karada, sanığın 1993 yılından itibaren örgüt içinde yer aldığı belirtilerek, "Sanığın örgütün kurumlarında örgütsel talimatlar doğrultusunda tayine tabi olarak çalıştığı, bu amaçla yurt dışı ve yurt içinde görevler aldığı ve 'Gaziantep il imamı' Murat Elmas'ın örgüte bağlı yurt ve derneklerde yapmış olduğu toplantılarda bölge mühendisler sorumlusu sıfatıyla katıldığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kararda, sanık hakkında ceza belirlenirken eylemlerin yoğunluğu ve çeşitliliği dikkate alınarak cezada alt sınırdan uzaklaşıldığı kaydedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, ByLock, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | FETÖ'nün 'mühendisler bölge sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda - Son Dakika

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