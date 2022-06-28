Son dakika haberi... Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay, tutuklandı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi... Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay, tutuklandı (2)

28.06.2022 18:19
Son dakika haberi... Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay, tutuklandı (2)

Son dakika gündem haberi: DAYAK GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEME GELMİŞTİSilahlı saldırıyı azmettirme suçlamasıyla tutuklanan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, daha önce bir kişiye yönelik sopalı saldırı görüntüleri ile gündeme gelmişti.

DAYAK GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Silahlı saldırıyı azmettirme suçlamasıyla tutuklanan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, daha önce bir kişiye yönelik sopalı saldırı görüntüleri ile gündeme gelmişti. İbrahim Ay, 2017 yılında vefat eden kız kardeşi ile ilgili söylemleri nedeniyle bir kişiyi, yanındaki bazı kişiler ile sopayla darp etmişti. Olayın görüntülerinin geçen yıl ortaya çıkmasının ardından Ay, sosyal medya hesabından, "Vatan, bayrak ve namus... Bizler için kırmızı çizgidir. Avukat olan rahmetli kız kardeşime yönelik 5 yıl önce tezgahlanmış iğrenç, insanlık dışı bir iftira. Her türlü kanuni yola başvurmama rağmen şahsın, 'Suç ehliyetinin olmadığına dair' raporu dolayısıyla maalesef sonuç alamadım. İğrençlik devam etti. Kız kardeşim üzüntüsünden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Yaşananları konuşmak için gittiğimde, şahsıma ve aileme yönelik hakaret ve tehditlere devam edince bir anlık öfkenin sonucu hadise meydana geldi. Beni yıpratmak için kız kardeşimin ölümüne neden olan şer odaklarının 5 yıl önceki bu görüntüleri şimdi servis etmeleri manidardır. Hepsini Yüce Allah'a havale ediyorum." açıklamasını paylaşmıştı.


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Kaynak: DHA

İbrahim Ay, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay, tutuklandı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay, tutuklandı (2) - Son Dakika
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