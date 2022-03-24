Son dakika haberi! Gaziantep'te kaçak makaron operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Gaziantep'te kaçak makaron operasyonu

24.03.2022 10:09
Son dakika haberi! Gaziantep'te kaçak makaron operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 364 bin 800 adet boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 364 bin 800 adet boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerindeki bölmeleri tek tek arayan ekipler, koliler içerisinde 356 bin 200 adet boş, 8 bin 600 adet doldurulmuş olmak üzere toplam 364 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. - GAZİANTEP

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Gaziantep'te kaçak makaron operasyonu - Son Dakika


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