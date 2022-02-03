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Son dakika haberi! Gine Bissau'da darbe girişiminde öldürülenlerin sayısı 11'e çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi! Gine Bissau'da darbe girişiminde öldürülenlerin sayısı 11'e çıktı

03.02.2022 13:47
Son dakika haberi! Gine Bissau'da darbe girişiminde öldürülenlerin sayısı 11'e çıktı

Son dakika haber: Gine Bissau'da 1 Şubat'taki darbe girişiminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Gine Bissau'da 1 Şubat'taki darbe girişiminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hükümet Sözcüsü Fernando Vaz, darbe girişiminde aralarında 4 sivilin de bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Vaz, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun canına kasteden bu "saldırının" arkasında Gine Bissau'yu istikrarsızlaştırmak isteyen güçlerin olduğunu kaydetti.

Olay yerinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğuna dikkati çeken Vaz, saldırının oldukça planlı hazırlandığına dikkati çekti.

Darbe girişiminde ölü sayısı dün 6 olarak duyurulmuştu.

Gine Bissau'da darbe girişimi

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da 1 Şubat'ta Embalo'nun kabine toplantısı esnasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuş ve olayın askeri darbe girişimi olduğu anlaşılmıştı.

Girişim bastırılmış ve Embalo daha sonra düzenlediği basın toplantısında olayın aslında bir suikast girişimi olduğunu söylemişti.

Embalo, olayın içinde uyuşturucu çetelerinin varlığına da işaret etmiş ancak detay vermemişti.

48 yılda 10 darbe ya da darbe girişimi

Batı Afrika'da son 17 ayda Mali'de 2 kez olmak üzere Gine ve Burkina Faso'da toplam 4 askeri darbe yapılmıştı.

Portekiz'den bağımsızlığını 1974'te kazanan Gine Bissau'da da bugüne kadar 10 darbe ya da darbe girişimi yaşandı.

Yaklaşık 2 milyonluk ülkede demokratik yollarla seçilmiş sadece bir cumhurbaşkanı görev süresini tamamlayabildi.

Uzmanlar, askeri darbelerin diğer bölge ülkelerinde de darbe riskini artırabileceğine dikkati çekse de Gine Bissau'daki girişimin uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili olabileceği tahmin ediliyor.

Uyuşturucu ticaretinde kilit konumda

Güneyinde Gine ve kuzeyinde ise Senegal'e komşu Gine Bissau dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.

Atlas Okyanusu kıyısındaki bu küçük ülke, Latin Amerika'daki uyuşturucunun Avrupa'ya ulaştırılmasında kilit rol oynuyor.

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Togo Cumhuriyeti, Darbe Girişimi, Darbe, Gine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Gine Bissau'da darbe girişiminde öldürülenlerin sayısı 11'e çıktı - Son Dakika


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