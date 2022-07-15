Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde meydana geldi. Gösteri yürüyüşü yapan mehteran takımının geçişi sırasında 2 kişi arasında çıkan tartışma, tekmeli- yumruklu kavgaya dönüştü. Mehteran takımının gösterisini kayda almak için telefonlarını açan vatandaşlar, kavgayı görüntüledi. Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. Olayla ilgili, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. ( DHA )

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Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YAPAN MEHTERAN TAKIMI YANLARINDAN GEÇERKEN ONLAR KAVGA ETTİ - Son Dakika

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