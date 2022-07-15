GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YAPAN MEHTERAN TAKIMI YANLARINDAN GEÇERKEN ONLAR KAVGA ETTİ - Son Dakika
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GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YAPAN MEHTERAN TAKIMI YANLARINDAN GEÇERKEN ONLAR KAVGA ETTİ

15.07.2022 13:44

BURSA'da, gösteri yürüyüşü yapan mehteran takımının geçişi sırasında bölgedeki 2 vatandaşın tekmeli- yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da, gösteri yürüyüşü yapan mehteran takımının geçişi sırasında bölgedeki 2 vatandaşın tekmeli- yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde meydana geldi. Gösteri yürüyüşü yapan mehteran takımının geçişi sırasında 2 kişi arasında çıkan tartışma, tekmeli- yumruklu kavgaya dönüştü. Mehteran takımının gösterisini kayda almak için telefonlarını açan vatandaşlar, kavgayı görüntüledi. Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. Olayla ilgili, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YAPAN MEHTERAN TAKIMI YANLARINDAN GEÇERKEN ONLAR KAVGA ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YAPAN MEHTERAN TAKIMI YANLARINDAN GEÇERKEN ONLAR KAVGA ETTİ - Son Dakika
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