BURSA'da, gösteri yürüyüşü yapan mehteran takımının geçişi sırasında bölgedeki 2 vatandaşın tekmeli- yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde meydana geldi. Gösteri yürüyüşü yapan mehteran takımının geçişi sırasında 2 kişi arasında çıkan tartışma, tekmeli- yumruklu kavgaya dönüştü. Mehteran takımının gösterisini kayda almak için telefonlarını açan vatandaşlar, kavgayı görüntüledi. Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. Olayla ilgili, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)
Son Dakika › Güncel › GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YAPAN MEHTERAN TAKIMI YANLARINDAN GEÇERKEN ONLAR KAVGA ETTİ - Son Dakika