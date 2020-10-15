HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

HABER TAKİP GÜNDEMİ
15.10.2020 08:59
09.00-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK tarafından düzenlenen Ortak Paylaşım Platformu'na katılacak.
09.00
-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK tarafından düzenlenen Ortak Paylaşım Platformu'na katılacak.
10.00
-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Yaşayan Okullar projesinin, Sultanahmet
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısına katılacak.
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