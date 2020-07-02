Son dakika haberi! Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 814.841.963 Türk Hava Yolları 531.616.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|814.841.963
|Türk Hava Yolları
|531.616.345
|Emlak Konut GMYO
|485.958.644
|Şişe Cam
|429.553.694
|Karsan Otomotiv
|422.206.940
|ASELSAN
|397.872.644
|Kardemir (D)
|388.768.064
| İş Bankası (C)
|324.714.625
|İş Finansal Kiralama
|304.783.251
| Albaraka Türk
|299.135.959
|Turkcell
|279.295.963
|Petkim
|242.700.936
|Trakya Cam
|236.482.194
|Halkbank
|230.815.217
|Tekfen Holding
|230.724.294
|Akbank
|225.882.228
|Odaş Elektrik
|220.008.439
|Torunlar GMYO
|211.187.134
|Ereğli Demir Çelik
|196.404.967
|Tüpraş
|196.112.786
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:23 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika 20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun 18:27 Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu