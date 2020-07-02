Son dakika haberi! Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Son dakika haberi! Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 814.841.963 Türk Hava Yolları 531.616.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 814.841.963
Türk Hava Yolları 531.616.345
Emlak Konut GMYO 485.958.644
Şişe Cam 429.553.694
Karsan Otomotiv 422.206.940
ASELSAN 397.872.644
Kardemir (D) 388.768.064
İş Bankası (C) 324.714.625
İş Finansal Kiralama 304.783.251
Albaraka Türk 299.135.959
Turkcell 279.295.963
Petkim 242.700.936
Trakya Cam 236.482.194
Halkbank 230.815.217
Tekfen Holding 230.724.294
Akbank 225.882.228
Odaş Elektrik 220.008.439
Torunlar GMYO 211.187.134
Ereğli Demir Çelik 196.404.967
Tüpraş 196.112.786
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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