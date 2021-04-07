DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI - Son Dakika

DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI

07.04.2021 16:34

DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), son yılların en büyük hırsızlık operasyonlarından birini gerçekleştirdi.

DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), son yılların en büyük hırsızlık operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Operasyonda bir evde, son 3 yıl içinde çeşitli tarih ve adreslerden çalındığı belirlenen güvenlik kamerasından kazana, halıdan çapa makinesine, buğdaydan cevize kadar toplam iki kamyonet dolusu eşya ve gıda maddesi ele geçilirken 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin ailesiyle yaşadığı 3 katlı apartmanı hırsızlığa karşı güvenlik kamerası ile koruduğu ortaya çıktı.

Denizli'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, son 3 yılda yaşanan faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatmak için bir süre önce çalışma başlatıldı. JASAT ekibi, Denizli merkez ve ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karışan kişileri tespit etmek için 280 ayrı güvenlik kamera kaydını inceledi. Bir işyerinin güvenlik kamerası kaydında çaldığı oyuncak ayıyla birlikte görüntülenen kişinin hırsızlık olaylarına karışan, 52 yaşındaki şüpheli Hilmi K. olduğu belirlendi.

EVİNDEN 2 KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI

JASAT ekibi, bu sabah Hilmi K.'nin Merkezefendi ilçesi, İlbade Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Kaya, gözaltına alınırken, evde yapılan aramada bodrum ve çatı katındaki çalıntı eşyalar jandarma ekipleri bile şaşırttı. Evdeki çalıntı olduğu belirlenen oyuncak ayı, güvenlik kamerası, televizyon, çapa makinesi, kürek, kazma, balta, çeşitli ev aletleri, halı, tüp, akü, ocak, soba, çim biçme makinesi, dron, motorlu testere gibi eşyalar ile, buğday ceviz gibi gıda malzemeleri, jandarmalar tarafından tek tek taşınıp 2 ayrı kamyonete, yüklendi.

Şüpheli Hilmi K.'nin çalıntı eşyaları evine kurduğu vinçle çatı katına çıkardığı belirlendi. Ayrıca Hilmi K.'nin ailesiyle yaşadığı 3 katlı apartmanı

hırsızlık olaylarına karşı, giriş ve çevresine taktırdığı güvenlik kameraları ile korumaya çalıştığı belirlendi.

ÇALINTI CEVİZ VE TELEVİZYON DİZİ OYUNCULARININ ÇIKTI

Çalıntı eşyalar arasında bulunan 300 kilogram ceviz ile bir televizyonunun kanalında yayınlanan dizilerde rol alan oyuncu Mustafa ve Uğur Yıldıran kardeşlere ait olduğu tespit edildi.

BORCUM OLDUĞU İÇİN ÇALMIŞ

Hırsızlık suçundan 6 ayrı suç kaydı bulunan Hilmi K., jandarmadaki ifadesinde, hırsızlıkları yüklü miktardaki borcunu ödemek için yaptığını belirtip, "Çaldığım eşyaların bir bölümünü satıp, borcumu ödedim" dedi. Hilmi K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MAĞDURLAR ÇALINAN EŞYALARINI TUTANAKLA JANDARMADAN TESLİM ALDI

Şüpheli Hilmi K.'nin evinde ele geçirilen çalıntı eşyalar iki kamyonetle Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Mağdur vatandaşlar da jandarmaya gelerek çalınan eşyalarını teşhis edip, tutanakla teslim aldı. Mağdurlardan Feriş Ağırcan, "3 ay önce bahçemden kazanlarım çalındı. Jandarma yakalamış, teslim almaya geldik. JASAT ekiplerine teşekkür ederiz" dedi.

Çalıntı eşyaları görünce şaşırdığını belirten Ömer Çapar, "Benim de çapa makinem çalınmıştı. Jandarma operasyon yaparak şüpheliyi yakalamış ve çalınan eşyalarımızı bulmuş" dedi. Tuncay Tufan ise, "Kaynak makinem, televizyon, koltuk ve spiral makinem çalındı. Jandarmaya teşekkür ederiz. Hepsini bulmuşlar" diye konuştu.

DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI
DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI

Hırsızlık, Jandarma, Kamyonet, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ GÜVENLİK KAMERASIYLA KORUDUĞU EVİNDEN İKİ KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI - Son Dakika


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