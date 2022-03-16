HATAY'DA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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HATAY'DA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

16.03.2022 16:54

HATAY'da, jandarma ekiplerince Amanos Dağları kırsalında tespit edilen 3 depoda; terör örgütü PKK-KCKPYD-YPG'ye ait roketatar mühimmatı, 4 EYP düzeneği, 2 fünye ve 3 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

HATAY'da, jandarma ekiplerince Amanos Dağları kırsalında tespit edilen 3 depoda; terör örgütü PKK-KCKPYD- YPG'ye ait roketatar mühimmatı, 4 EYP düzeneği, 2 fünye ve 3 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK-KCKPYD-YPG'nin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi amacıyla 15 Mart'ta Amanos Dağları kırsalında, terör örgütünün barınma alanlarına yönelik 'Eren Kış-2 Şehit Jandarma Er Hasan Akpınar Operasyonu' düzenlendi. Tespit edilen 3 depoda yapılan aramalarda; terör örgütüne ait roketatar mühimmatı, 4 EYP düzeneği, 2 fünye, 3 kilo amonyum nitrat, 1 piknik tüpü, 4 adet M-16 piyade tüfeğine ait kütüklük ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanların muhafaza edildiği, diğerlerinin ise olay yerinde imha edildiği belirtildi.

HATAY'DA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ
HATAY'DA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: HATAY'DA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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