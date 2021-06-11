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Son dakika haberi! İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi! İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

11.06.2021 17:01
Son dakika haberi! İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Kırıkkale'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza anı da kameralara yansıdı.

Kırıkkale'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza anı da kameralara yansıdı.

Kaza, Yuva Mahallesi Çullu Caddesi üzerinde bu sabaha saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 71 AK 612 plakalı hafif ticari araç, cadde kesişiminde R.K.'nın sürücüsü olduğu 06 DT 1045 plakalı başka bir hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlardan biri savrularak yol kenarındaki depoya çarparak durabildi.

Durumun 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.A. ile M.E.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, 2 kişinin yaralanmasına neden olan kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Son dakika haberi! İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Son dakika haberi! İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

Kırıkkale, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı - Son Dakika


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