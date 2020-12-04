Son dakika haberi! İnegöl polisi alkışı hak etti... Bu kez ceza kesmediler - Son Dakika

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 24 saat görev başında olan emniyet güçleri, bu kez ceza kesmedi. Örnek ve alkışı hak eden bir harekete imza atan ekipler, yolda lastiği patlayan bayan sürücüye yardım etti.

İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı görevli polis memurları devriye gezdikleri sırada bir aracın kenarda dörtlülerini yakarak beklediğini fark etti. Sürücü ve araç içerisinde bulunan çocukların dışarda durduğunu gören polisler lastiğin patladığını gördü. Bayan sürücünün sorunu çözemeyeceğini anlayan polislerden biri lastiği sökmek için kolları sıvadı. Önce arabanın barajından yedek lastiği alan ekipler, patlayan lastiği değiştirdi. Yaptığı bu hareketle gönülleri fetheden polis ekipleri, bir alkışı ve teşekkürü hak etti.

Sorunun çözülmesiyle sürücü polislere teşekkür edip yoluna devam ederken, polisin lastiği değiştirme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban şu ifadelere yer verdi.

"Polis her zaman ceza yazmaz, İnegöl'de lastiği patladığı için yolda kalan araç sürücüsüne yardım ederek lastiğini değiştiren polisimizi kutluyorum." - BURSA